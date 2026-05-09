PSSI Sayangkan Ulah Oknum Suporter Persipura Jayapura

Sabtu, 09 Mei 2026 – 19:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PSSI sangat menyayangkan aksi suporter Persipura Jayapura saat melakoni laga playoff promosi Super League 2026/27 melawan Adhyaksa FC.

Penggemar tim Mutiara Hitam meluapkan kekecewaan seusai tim kesayangannya gagal tembus Super League musim dengan melakukan perbuatan tidak terpuji.

Sekjen PSSI, Yunus Nusi kejadian yang di Jayapura seharusnya tidak terjadi mengingat Indonesia masih dalam pengawasan FIFA terkait keamanan suporter pasca tragedi Kanjuruhan.

“PSSI sangat menyayangkan kericuhan ini terjadi di Jayapura dan tentu kami prihatin dengan keributan ini.” ?

“Tentu apa yang terjadi juga menggores perjalanan sepak bola Indonesia yang semua tahu bersama saat ini kami lagi sementara di monitor diawasi oleh FIFA,” ujar Yunus.

Pada laga ini Persipura Jayapura menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1 dari Adhyaksa FC lewat gol tunggal Adilson di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5).

Kekalahan tersebut membuat tim kebanggan masyarakat Papua itu gagal promosi dan harus puas kembali berlaga di kompetisi kasta kedua musim depan.

Buntut dari kegagalan tersebut kemudian membuat suporter berbuat anarkis dengan merusak fasilitas stadion serta membuat keributan di luar lapangan.