JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSSI Segera Perkenalkan John Herdman Sebagai Pelatih Baru Timnas Indonesia

Selasa, 13 Januari 2026 – 06:48 WIB
Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman saat masih menukangi Toronto FC pada ajang Major League Soccer musim 2023/24. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - PSSI rencananya akan mengumumkan secara resmi John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia pada har8 ini, Selasa (13/1/2026).

Pria kelahiran 19 Juli 1975 itu akan diperkenalkan ke publik pukul 08.30 WIB di Ballroom 1, Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

"PSSI akan memperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia, Selasa (13/1) pukul 08.30 WIB di Ballroom 1, Hotel Mulia Senayan, Jakarta," bunyi pengumuman PSSI.

John Herdman dipilih PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert setelah berpengalaman membawa tim ke ajang Piala Dunia.

Tercatat, pria asal Inggris itu mampu mengantarkan Kanada ke Piala Dunia 2022 di Qatar setelah absen selama 36 tahun.

Tidak hanya itu, pria berusia 50 tahun tersebut juga berhasil mengangkat peringkat Kanada dari posisi 77 ke 33 dunia.

Menarik ditunggu kiprah John Herdman saat menukangi Timnas Indonesia.

Juru taktik asal Consett tersebut rencananya bakal debut pada ajang FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 hingga 31 Maret mendatang.(mcr16/jpnn)

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

