PSSI Siapkan Dua Versi Piala Presiden 2026, Ada Format Liga 4 dan Super Match Klub Besar

Jumat, 17 April 2026 – 19:22 WIB
Logo Piala Presiden. Foto: pssi

jpnn.com - PSSI sedang menyiapkan konsep berbeda untuk turnamen bergengsi Piala Presiden 2026.

Turnamen tersebut tak lagi hadir dalam satu wajah, melainkan dua versi sekaligus.

Kesepakatan penting ini tercapai seusai pertemuan antara Erick Thohir dan Maruarar Sirait. Hasilnya? Format baru yang disebut-sebut bakal membuka panggung lebih luas, dari akar rumput hingga panggung elite.

Versi pertama akan menjadi ajang naik kelas bagi klub-klub daerah. Piala Presiden 2026 bakal mengakomodasi tim-tim Liga 4, khususnya para juara dari Piala Bupati/Wali Kota dan Piala Gubernur.

Ini jadi peluang emas bagi talenta lokal untuk mencuri perhatian di level nasional.

PSSI juga menyiapkan panggung panas lewat Piala Presiden Super Match, sebuah turnamen pramusim yang diproyeksikan diisi klub-klub besar dan sarat sejarah.

Meski belum dibocorkan siapa saja pesertanya, aroma laga big match sudah terasa sejak dini.

"Saya bersama Pak Maruarar Sirait membahas rencana Piala Presiden 2026 dengan konsep spesial," ungkap Erick Thohir. 

