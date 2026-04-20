JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSSI Siapkan Sidang Komdis, Pelaku Tendangan 'Kungfu' di EPA U-20 Terancam Sanksi Berat

Senin, 20 April 2026 – 17:27 WIB
Fadly Alberto Henga. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - PSSI mengutuk keras aksi kekerasan yang terjadi di kompetisi usia muda Elite Pro Academy Super League 2025/2026.

Federasi memastikan akan segera menggelar sidang Komite Disiplin (Komdis) untuk menentukan sanksi tegas atas kericuhan di EPA U-20.

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan laporan kejadian sudah diterima dan kini kasusnya segera dibawa ke meja sidang Komdis.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut memberi perhatian serius terhadap kasus ini.

"PSSI sudah menerima laporan terkait kejadian tersebut dan ini akan segera menjadi agenda sidang Komite Disiplin," ujar Yunus, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, sidang Komdis akan menjadi penentu utama dalam menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang terlibat. PSSI menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat demi menjaga integritas kompetisi.

"Kasus ini menjadi prioritas untuk segera disidangkan. Komdis akan menentukan langkah tegas dan sanksi yang pantas bagi para pelaku,” tegas Yunus.

PSSI juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Federasi menilai aksi emosional di lapangan, terutama di level usia muda, bisa berdampak buruk terhadap perkembangan pemain.

PSSI mengutuk aksi kekerasan di EPA U-20. PSSI memastikan akan menyiapkan sanksi berat kepada pelaku

TAGS   PSSI  Fadly Alberto  EPA U-20  Bhayangkara FC U-20  Fadly Alberto Tendangan Kungfu 
