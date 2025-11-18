PSSI Terus Lobi Pemain Diaspora Agar Bisa Tampil di SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia bakal diperkuat pemain-pemain diaspora saat tampil di SEA Games 2025.

Ketua BTN PSSI Sumardji mengungkapkan hingga kini pihaknya terus menjalin komunikasi untuk bisa membawa pemain yang bermain di luar negeri bermain pada ajang akbar olahraga antarnegara Asia Tenggara.

Sejauh PSSI sudah mendapatkan sinyal positif untuk bisa memainkan Marselino Ferdinan serta Adrian Wibowo ke Thailand.

“Kami sudah berkomunikasi dengan timnya Marcelino. Insyaallah ada titik yang positif," kata Sumardji.

“Untuk Adrian (Wibowo) saya sudah minta, tapi sejauh ini saya harus berbicara dengan direktur teknik Los Angeles FC terlebih dahulu,” ujar dia.

PSSI sendiri masih menunggu beberapa nama tambahan termasuk Tim Geypens yang tengah menjalani pemulihan cedera.

Dijadwalkan dalam waktu dekat Indra Sjafri akan melakukan pencoretan kembali setelah laga melawan Mali U-22, Selasa (18/11).

“Untuk Tim pada prinsipnya kami menunggu terlebih dahulu cederanya pulih. Jika cederanya betul-betul pulih, maka tidak ada keraguan untuk bisa berangkat ke SEA Games,” ungkap Sumardji.