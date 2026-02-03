Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSSI Tunggu Laporan Safari John Herdman Nonton Super League & ke Eropa

Selasa, 10 Februari 2026 – 01:17 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat datang ke acara undian Piala AFF 2026 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Federasi sepak bola Indonesia (PSSI) masih menunggu hasil laporan safari dari John Herdman.

Pria kelahiran 19 Juli 1975 itu aktif berkunjung menonton pertandingan Super League 2025/26 sejak ditunggu awal Januari silam.

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya menunggu hasil laporan dari pelatih asal Consett tersebut.

Diharapkan dalam waktu dekat PSSI bisa mendengarkan paparan dari John Herdman setelah sebulan terakhir melakukan safari.

“Pelatih sudah berkunjung ke latihan klub, menonton pertandingan Super League dan memantau pemain diaspora di luar,” kata Arya.

Safari yang dilakukan mantan pelatih Kanada tersebut diketahui untuk mencari komposisi pemain dan asisten pelatih yang diinginkan.

Dia mengatakan sejauh ini pria asal Inggris itu baru mengajak analis Persija Jakarta, Dzikry Lazuardi sebagai bagian dari tim kepelatihan yang diinginkan.

“Kami menunggu hasil safari dan pasti kami ada memberikan masukan ke John Herdman,” ujar pria asal Karo itu.

