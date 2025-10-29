PSSI Tunggu Waktu Tenang untuk Tentukan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Siapa Masuk Radar?

Rabu, 29 Oktober 2025 – 16:33 WIB

jpnn.com - Kursi pelatih Timnas Indonesia saat ini masih lowong, sepeninggal Patrick Kluivert yang lengser pada pertengahan Oktober lalu.

PSSI memastikan keputusan soal pelatih anyar Timnas Indonesia akan diumumkan sebelum agenda FIFA Match Day periode Maret 2026, ketika Skuad Garuda dijadwalkan kembali tampil di ajang internasional.

PSSI tak Mau Tergesa-Gesa

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga menyebut federasi tidak ingin tergesa-gesa menentukan sosok pengganti Patrick Kluivert.

"FIFA Match Day berikutnya itu Maret. Kalau yang November sudah dipakai untuk Timnas U-22 menjelang SEA Games 2025."

"Jadi kebutuhan timnas senior nanti di Maret sambil mencari pelatih baru," ucap Arya.

Jadwal FIFA Matchday 2026

FIFA Match Day 2026 dijadwalkan berlangsung pada 23–31 Maret, dengan setiap negara berkesempatan menggelar dua laga uji coba.

Menurut Arya, PSSI ingin memastikan keputusan soal pelatih diambil dalam kondisi yang benar-benar tenang.

"Kalau mau memilih sesuatu jangan pas lagi senang-senangnya atau sedih-sedihnya. Kami tunggu momen yang pas agar keputusannya matang," tambahnya.