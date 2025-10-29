Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSSI Tunggu Waktu Tenang untuk Tentukan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Siapa Masuk Radar?

Rabu, 29 Oktober 2025 – 16:33 WIB
PSSI Tunggu Waktu Tenang untuk Tentukan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Siapa Masuk Radar? - JPNN.COM
Patrick Kluivert (kiri) saat masih melatih Timnas Indonesia. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - Kursi pelatih Timnas Indonesia saat ini masih lowong, sepeninggal Patrick Kluivert yang lengser pada pertengahan Oktober lalu.

PSSI memastikan keputusan soal pelatih anyar Timnas Indonesia akan diumumkan sebelum agenda FIFA Match Day periode Maret 2026, ketika Skuad Garuda dijadwalkan kembali tampil di ajang internasional.

PSSI tak Mau Tergesa-Gesa

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga menyebut federasi tidak ingin tergesa-gesa menentukan sosok pengganti Patrick Kluivert.

Baca Juga:

"FIFA Match Day berikutnya itu Maret. Kalau yang November sudah dipakai untuk Timnas U-22 menjelang SEA Games 2025."

"Jadi kebutuhan timnas senior nanti di Maret sambil mencari pelatih baru," ucap Arya.

Jadwal FIFA Matchday 2026

FIFA Match Day 2026 dijadwalkan berlangsung pada 23–31 Maret, dengan setiap negara berkesempatan menggelar dua laga uji coba.

Baca Juga:

Menurut Arya, PSSI ingin memastikan keputusan soal pelatih diambil dalam kondisi yang benar-benar tenang.

"Kalau mau memilih sesuatu jangan pas lagi senang-senangnya atau sedih-sedihnya. Kami tunggu momen yang pas agar keputusannya matang," tambahnya.

Kursi pelatih Timnas Indonesia saat ini masih lowong, sepeninggal Patrick Kluivert yang lengser pada pertengahan Oktober lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  PSSI  Pelatih Timnas Indonesia  Arya Sinulingga 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp