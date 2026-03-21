Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSSI Umumkan 24 Pemain Timnas Indonesia untuk Laga FIFA Series 2026, Ini Daftarnya

Sabtu, 21 Maret 2026 – 15:20 WIB
Arsip foto - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes (kanan) meneriakkan semangat saat memimpin rekan-rekannya melawan Timnas Bahrain pada laga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi merilis daftar 24 pemain pilihan pelatih John Herdman untuk ajang FIFA Series 2026 pada Sabtu (21/3/2026).

Jumlah 24 pemain ini terdiri atas empat kiper, sembilan bek, lima gelandang, dan enam penyerang. Para pemain ini merupakan perampingan dari skuad sementara sebelumnya yang berisi 41 pemain.

Dari skuad sebelumnya, Herdman telah mencoret beberapa pemain. Untuk sektor kiper, ia mencoret kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari.

Sedangkan di sektor bek, Herdman kali ini tidak lagi memanggil Muhammad Ferarri, Fajar Fathurrahman, dan Yance Sayuri.

Untuk lini gelandang, Herdman tidak mengikutsertakan Marc Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Tim Geypens, Ezra Walian, dan Victor Dethan.

Pada lini serang, ia tidak lagi memanggil Milliano Jonathans, Adrian Wibowo, Hokky Caraka, Jens Raven, dan Stefano Lilipaly.

Persija masih menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan total empat pemain. Klub lain yang menyusul Persija adalah Persib Bandung dengan dua pemain.

Sisanya dibagi rata dengan masing-masing klub lain menyumbang satu pemain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   John Herdman  FIFA Series 2026  PSSI  FIFA Series 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp