PSSI Umumkan Skuad Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U-17

jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengumumkan skuad Timnas U-17 Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2025 Qatar.

Melalui laman resminya, Jumat (31/10), PSSI mengumumkan 21 pemain yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 Qatar 2025.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto menyiapkan tiga kiper, 10 bek, lima gelandang dan tiga penyerang di skuadnya.

Skuad ini merupakan gabungan dari pemain-pemain yang bermain di dalam negeri dan beberapa pemain diaspora.

Para pemain diaspora yang dipanggil Pelatih Nova ialah kiper Mike Rajasa Hoppenbrouwers, Matthew Baker, dan Lucas Lee.

Pada Piala Dunia U-17 2025, Indonesia akan bergabung di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.

Ini merupakan pertama kalinya Indonesia lulus ke putaran final Piala Dunia U-17 melalui jalur kualifikasi, setelah pada edisi sebelumnya menjadi peserta karena berperan sebagai tuan rumah.

Pada Piala Dunia U-17 2023, langkah Indonesia terhenti di fase grup setelah hanya menduduki posisi ketiga Grup A yang dihuni Maroko, Ekuador, dan Panama.