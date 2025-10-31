Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSSI Umumkan Skuad Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U-17

Jumat, 31 Oktober 2025 – 13:32 WIB
PSSI Umumkan Skuad Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U-17 - JPNN.COM
Sejumlah pesepak bola Timnas U-17 Indonesia mengikuti sesi latihan di Stadion Madya, Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Latihan tersebut sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Dunia U-17 yang berlangsung di Qatar pada 3-27 November 2025. ANTARA FOTO/Fauzan/tom.

jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengumumkan skuad Timnas U-17 Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2025 Qatar.

Melalui laman resminya, Jumat (31/10), PSSI mengumumkan 21 pemain yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 Qatar 2025.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto menyiapkan tiga kiper, 10 bek, lima gelandang dan tiga penyerang di skuadnya.

Baca Juga:

Skuad ini merupakan gabungan dari pemain-pemain yang bermain di dalam negeri dan beberapa pemain diaspora.

Para pemain diaspora yang dipanggil Pelatih Nova ialah kiper Mike Rajasa Hoppenbrouwers, Matthew Baker, dan Lucas Lee.

Pada Piala Dunia U-17 2025, Indonesia akan bergabung di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.

Baca Juga:

Ini merupakan pertama kalinya Indonesia lulus ke putaran final Piala Dunia U-17 melalui jalur kualifikasi, setelah pada edisi sebelumnya menjadi peserta karena berperan sebagai tuan rumah.

Pada Piala Dunia U-17 2023, langkah Indonesia terhenti di fase grup setelah hanya menduduki posisi ketiga Grup A yang dihuni Maroko, Ekuador, dan Panama.

PSSI mengumumkan skuad Timnas U-17 Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U-17.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-17 Indonesia  skuad timnas Indonesia  Piala Dunia U-17  Nova Arianto 
BERITA TIMNAS U-17 INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp