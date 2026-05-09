Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSSI Ungkap Alasan Pilih Mozambik Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday

Sabtu, 09 Mei 2026 – 12:55 WIB
PSSI Ungkap Alasan Pilih Mozambik Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday - JPNN.COM
Timnas Indonesia (jersei merah) saat melakoni laga FIFA Matchday melawan Argentina. Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia mendapatkan satu lagi lawan di FIFA Matchday pada Juni 2026 mendatang.

Skuat Garuda akan menantang Timnas Mozambik.

Sebelumnya, PSSI hanya memastikan satu pertandingan melawan Oman pada 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. 

Baca Juga:

Namun, kebutuhan memainkan dua laga dalam kalender FIFA, membuat federasi bergerak cepat mencari lawan kedua yang dinilai punya kualitas kompetitif.

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan pencarian lawan tambahan itu berawal dari permintaan agar agenda FIFA Matchday dimaksimalkan.

"Pada saat itu kami hanya satu, tanggal 5 dengan Oman. Baik dari pelatih, maupun dari Oman, juga diminta bisa tidak dua pertandingan pada FIFA Matchday. Tentu kami juga harus mencari satu tim lagi," kata Yunus.

Baca Juga:

Peluang itu kemudian muncul ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan federasi Mozambik saat berada di Kanada.

Dari komunikasi itulah, nama Mozambik mulai masuk dalam radar lawan Timnas Indonesia.

PSSI mendapatkan satu lawan untuk Timnas Indonesia di FIFA matchday pada Juni 2026. PSSI mengungkapan alasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  PSSI  FIFA Matchday  Mozambik 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp