JPNN.com - Politik - Pilkada

PSU Pilgub Papua Mari-Yo Unggul 13 Ribu Suara

Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:26 WIB
Calon Gubernur Papua Matius Fakhiri. Foto: Ridwan/jpnn

jpnn.com, JAYAPURA - Perolehan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Papua pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 02 Matius Fakhiri - Aryoko Rumaropen unggal dari lawannya pasangan nomor urut 01 Benhur Tomi Mano - Costan Karma.

Pasangan calon nomor urut 01 Benhur Tomi Mano - Costan Karma berhasil unggul di Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Waropen, Sarmi dan Mamberamo Raya, 

Sedangkan pasangan nomor urut 02 Matius Fakhiri - Aryoko unggul di Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Supiori, dan Keerom.

Berdasarkan data hasil sementara perolehan suara PSU Provinsi Papua tinggal Kabupaten Kota dari Web Resmi KPU, BTM-CK memperoleh suara 245.872 sedangkan Mari-YO 259.787, dengan total pasangan Mari-Yo unggul 13.915 suara.

Sementara, Kapolda Papua Patrige Rewanirin ketika dikonfirmasi prihal situasi Kamtibmas Papua jelang penempatan hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten aman terkendali.

"Sejauh ini pleno berjalan lancar meski ada aksi protes yang dilakukan sekelompok orang, namun itu tidak menghambat proses yang berjalan," jelasnya.

Dirinya pun meminta kepada masing-masing pendukung untuk menghargai proses yang sedang berjalan.

"Ada koridor yang bisa ditempuh apabila merasa ada kecurangan dalam proses yang berjalan," jelasnya.

TAGS   PSU  Pilkada Papua  psu pilkada papua  Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen 
