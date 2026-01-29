Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

PT Aekyung Chemtech Indonesia Resmi Kantongi Izin PDKB dari Kanwil Bea Cukai Jakarta

Kamis, 29 Januari 2026 – 14:23 WIB
PT Aekyung Chemtech Indonesia Resmi Kantongi Izin PDKB dari Kanwil Bea Cukai Jakarta - JPNN.COM
PT Aekyung Chemtech Indonesia menerima fasilitas kepabeanan berupa izin PDKB dari Kanwil Bea Cukai Jakarta. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - PT Aekyung Chemtech Indonesia menerima fasilitas kepabeanan, berupa izin sebagai Pengusaha di Dalam Kawasan Berikat (PDKB).

Izin PDKB diberikan Kanwil Bea Cukai Jakarta pada Senin (26/1).

Fasilitas kepabeanan ini menjadi langkah strategis bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat dukungan terhadap rantai pasok industri nasional.

Baca Juga:

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq menyampaikan bahwa fasilitas PDKB diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki komitmen terhadap kepatuhan.

Menurut Rofiq, kemudahan kepabeanan ini bertujuan mendorong kelancaran arus barang dan peningkatan daya saing industri.

“Melalui fasilitas ini, perusahaan diharapkan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lebih efisien,” ujar Rofiq.

Baca Juga:

Sebagai perusahaan industri kimia, PT Aekyung Chemtech Indonesia berperan dalam menyediakan bahan baku kimia bagi berbagai sektor industri.

Dengan memanfaatkan fasilitas kawasan berikat, perusahaan memperoleh kemudahan dalam proses pemasukan dan pengeluaran barang yang digunakan dalam kegiatan produksi.

PT Aekyung Chemtech Indonesia menerima fasilitas kepabeanan berupa izin PDKB dari Kanwil Bea Cukai Jakarta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  fasilitas kepabeanan  izin PDKB  Akhmad Rofiq  pengusaha di dalam kawasan berikat  PT Aekyung Chemtech Indonesia 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp