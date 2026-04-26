PT ASLI Targetkan Perolehan Kontrak Rp 710 Miliar Tahun 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) menargetkan perolehan kontrak sebesar Rp 710 miliar pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi pemulihan dan pertumbuhan bisnis.

Target perseroan disampaikan dalam Public Expose (PUBEX) di Jakarta, dengan memaparkan arah transformasi strategis pascaperubahan struktur perusahaan, roadmap pertumbuhan, serta strategi bisnis ke depan guna memperkuat posisi ASLI sebagai perusahaan konstruksi nasional.

Direktur Utama ASLI Agus Karianto menyampaikan transformasi yang dilakukan merupakan langkah strategis untuk memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan.

“ASLI berkomitmen untuk menjalankan transformasi ini secara disiplin dengan fokus pada penguatan fundamental bisnis, peningkatan kinerja operasional, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

ASLI menegaskan bahwa Perseroan kini memasuki fase transformasi strategis dengan arah yang lebih terstruktur sebagai respons terhadap dinamika industri konstruksi yang terus berkembang.

Transformasi ini menjadi fondasi dalam memperkuat kapabilitas operasional sekaligus memastikan perusahaan tetap kompetitif dalam jangka panjang.

Sejalan dengan itu, Perseroan memaparkan roadmap pertumbuhan yang berfokus pada ekspansi proyek secara nasional, mencakup berbagai wilayah strategis di Indonesia, termasuk di luar Pulau Jawa dan kawasan Indonesia bagian timur.

Dalam rencana kerja tahun 2026, Perseroan menargetkan perolehan kontrak sebesar Rp 710 miliar dengan fokus pada proyekproyek strategis dari sektor pemerintah dan BUMN, dengan komposisi target kontrak meliputi BUMN sebesar 48,8%, APBN sebesar 45,6%, internal sebesar 2,2%, serta sektor lainnya sebesar 3,4%.