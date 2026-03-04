Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

PT ASM Sukses Selesaikan 1,2 Juta Jam Kerja PSN dengan Zero Accident

Rabu, 04 Maret 2026 – 16:26 WIB
PT ASM Sukses Selesaikan 1,2 Juta Jam Kerja PSN dengan Zero Accident - JPNN.COM
Anugerah Samudera Madanindo (PT ASM) asal Semarang, berhasil menyelesaikan berbagai Proyek Strategis Nasional (PNS) dengan mengutamakan keselamatan kerja (zero accident). Foto: Dok. ASM

jpnn.com, JAKARTA - Anugerah Samudera Madanindo (PT ASM) asal Semarang, berhasil menyelesaikan berbagai Proyek Strategis Nasional (PNS) dengan mengutamakan keselamatan kerja (zero accident).

Keselamatan dan kesehatan menjadi pondasi utama dalam menjalankan berbagai proyek.

Termasuk PSN pengembangan Pelabuhan Patimban Fase 2 dan pengembangan terminal kendaraan yang berhasil dikerjakan sesuai target selama bulan Oktober - November 2025 juga tetap mengedepankan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Baca Juga:

Direktur Utama PT ASM, Faris Muhammad Abdurrahim mengataka. pekerjaan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pusat logistik maritim utama Indonesia dengan target jangka panjang mencapai kapasitas hingga 7,5 juta TEUs.

Pengembangan tahap lanjutan pelabuhan mencakup peningkatan kapasitas terminal kendaraan hingga 600.000 unit CBU dan terminal peti kemas menjadi 3,75 juta TEUs, dengan progres konstruksi mencapai sekitar 78% pada April 2025.

“Proyek ini diharapkan memperkuat daya saing logistik nasional, mendukung pengembangan kawasan industri Metropolitan Rebana, serta mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok melalui konektivitas yang terintegrasi dengan jalan tol akses Patimban,” ungkap Faris dalam keterangan resmi.

Baca Juga:

Menurutnya, dalam menjalankan semua PSN, PT ASM senantiasa mengutamakan keselamatan kerja (zero accident). Bahkan dari 1.200.622 jam kerja sejak 1 Maret 2023 sampai 30 September 2025, PT ASM berhasil mencatat durasi kerja tanpa kecelakaan fatal.

Sepanjang periode tersebut, PT ASM berhasil mengerjakan 6 proyek dengan total nilai sekitar Rp 300 miliar.

Anugerah Samudera Madanindo (PT ASM) asal Semarang, berhasil menyelesaikan berbagai Proyek Strategis Nasional (PNS) dengan mengutamakan keselamatan kerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ASM  PSN  zero accident  Keselamatan kerja 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp