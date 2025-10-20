PT Bharadaksa Niaga International Terima Izin Fasilitas Gudang Berikat dari Bea Cukai

jpnn.com, SIDOARJO - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I bersama Bea Cukai Tanjung Perak secara resmi menetapkan PT Bharadaksa Niaga International sebagai gudang berikat.

Penetapan ini sekaligus menandai pemberian izin sebagai pengusaha gudang berikat kepada perusahaan yang berlokasi di Komplek Pusat Pergudangan Romokalisari, Sidoarjo.

Perusahaan tersebut akan menimbun berbagai jenis barang berupa tembakau serta bahan penolong industri rokok, seperti cellulose acetate tow, kapsul rasa, dan bahan sejenis lainnya.

“Fasilitas ini kami diberikan sebagai tindak lanjut dari permohonan yang diajukan PT Bharadaksa Niaga International pada 3 September 2025, serta rekomendasi dari Bea Cukai Tanjung Perak,” ungkap Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I Niken Lestrie Premanawatie dalam keterangannya, Senin (20/10).

Setelah melalui proses penilaian menyeluruh terhadap kesiapan lokasi dan sistem operasional, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I menetapkan PT Bharadaksa Niaga International telah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Dengan fasilitas ini, perusahaan akan mendapatkan sejumlah insentif, seperti penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta tidak dipungutnya pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang yang ditimbun.

“Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi industri dan memperlancar arus barang,” ujar Niken.

Penetapan PT Bharadaksa Niaga International sebagai gudang berikat menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan kondusif.