PT BSR Klaim Tetap Pemilik Sah Mayoritas PT MPM, Ini Sebabnya
jpnn.com, JAKARTA - Sengketa kepemilikan saham PT Manusela Prima Mining (PT MPM) antara PT Bina Sewangi Raya (PT BSR) dan pihak Farida Ode Gawu, Raflex Nugraha Puttileihalat, serta Ayu Ditha Greslya Puttileihalat, mencapai titik akhir.
Hal tersebut sehubungan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum terakhir dari pihak Farida.
Penolakan tertuang dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 1318 PK/PDT/2025 yang diputus pada Selasa, 28 April 2026 sebagaimana termuat di dalam situs info perkara Mahkamah Agung dengan Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Pimpinan Tertinggi Kedua Mahkamah Agung, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto, SH., M.Hum.
Putusan tersebut pada pokoknya menolak permohonan PK yang diajukan Farida Ode Gawu, Raflex Nugraha Puttileihalat, Ayu Ditha Greslya Puttileihalat, dkk.
Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum PT BSR, Andreas Dony, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian sengketa yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Putusan PK ini menegaskan secara terang bahwa tidak ada lagi dasar hukum untuk menghidupkan Akta Notaris Nomor 01 Tahun 2020. Dengan demikian, seluruh konstruksi hukum yang dibangun dari akta tersebut, termasuk Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2024, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,” ungkap Andreas dalam keterangan pers, Kamis (30/4).
Menurutnya, dengan berakhirnya seluruh upaya hukum tersebut, posisi kepemilikan saham PT MPM kini telah jelas dan tidak lagi dapat diperdebatkan.
“Secara hukum, PT Bina Sewangi Raya (BSR) adalah pemegang saham mayoritas yang sah di PT MPM. Ini sudah ditegaskan berulang kali oleh putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung,” tambahnya.