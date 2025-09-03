Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PT Bumi Aki Boga Raih Penghargaan Bergengsi di SIAL Shenzhen 2025

Rabu, 03 September 2025 – 12:55 WIB
PT Bumi Aki Boga meraih penghargaan bergengsi di SIAL Shenzhen 2025. Foto: PT Bumi Aki Boga

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan terkemuka di industri kuliner Indonesia PT Bumi Aki Boga mendapatkan Annual Award for Global F&B Partnership pada ajang SIAL Shenzhen 2025.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Bumi Aki Boga di kancah global.

Keberhasilan ini tidak lepas dari visi perusahaan dalam mengembangkan tiga pilar utama perusahaan, yang kini telah menempati posisi terdepan di segmennya masing-masing.

Di bawah kepemimpinan Anisha Desiliana Resti, Dewanti Nawangsuri, dan Lina Sumarlina, Bumi Aki telah mengukuhkan posisinya sebagai restoran keluarga terbaik di Indonesia.

Dengan menyajikan hidangan yang lezat dan suasana yang hangat, Bumi Aki telah menjadi tempat favorit bagi keluarga untuk berkumpul dan menciptakan kenangan tak terlupakan.

Anisha juga berhasil membawa Bumi Aki Heritage menjadi restoran Sunda pilihan utama di Indonesia.

Dengan mempertahankan resep-resep tradisional dan cita rasa otentik, Bumi Aki Heritage tidak hanya melestarikan kekayaan kuliner Sunda, tetapi juga menyajikannya dengan kualitas terbaik yang diakui secara internasional.

Visi inovatif Anisha makin terlihat jelas pada Bumi Aki Signature, yang berhasil memposisikan diri sebagai restoran Nusantara terlezat di Indonesia.

