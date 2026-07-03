PT Ceria Tempati Posisi Teratas Pembayar Pajak Daerah di Sultra

jpnn.com, JAKARTA - PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) Group, perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menduduki peringkat pertama sebagai perusahaan yang taat dalam membayar pajak daerah.

Hal itu berdasarkan rilis resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sultra, Rabu 1 Juli 2026.

Di bawah PT CNI ada PT Vale, kemudian Ifish Deco, lalu PT Apollo, PT Tiran Indonesia, selanjutnya PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) dan ada lagi Satria Jaya Sultra (SJS).

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Pemprov Sultra melalui Kepala Bapenda Sultra La Ode Mahbub mengatakan sesuai Perda Nomor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Retribusi, potensi pajak dari sektor pertambangan memang sangat menjanjikan.

Misalnya, pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKP) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Nah, untuk data saat ini ada beberapa perusahaan yang kooperatif atau sangat taat dalam membayar pajak. Contoh, posisi pertama itu PT Ceria Nugraha Indotama.

“Sebagai pemegang IUP, beberapa kontraktor minning yang bekerja di PT CNI selalu di arahkan untuk membayar pajak tepat waktu. Memang ketaatan dari PT Ceria ini kita apresiasi dan diharapkan bisa menjadi contoh untuk perushaan-perusahaan lainnya,” ujar Mahbub kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).

Mahbub menilai kepatuhan wajib pajak, khususnya dari kalangan pertambangan, menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah.