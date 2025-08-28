PT CGS Tingkatkan Kinerja Jaringan dengan Downtime Sangat Minim

jpnn.com, JAKARTA - Alcatel-Lucent Enterprise, penyedia solusi jaringan dan komunikasi yang aman untuk membantu organisasi dan industri dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing, berhasil mengimplementasikan transformasi jaringan kinerja tinggi untuk PT Cendikia Global Solusi (CGS), salah satu penyedia infrastruktur fiber optik independen terpercaya di Indonesia.

Memanfaatkan teknologi canggih Shortest Path Bridging (SPB) dari ALE, proyek implementasi ini menghasilkan downtime sangat minim (near-zero), meningkatkan efisiensi operasional, dan menghemat biaya perusahaan hingga 15%.

Hal ini juga memastikan CGS mampu menyediakan layanan yang andal dan berkesinambungan kepada pelanggan mereka di seluruh Indonesia.

Didirikan pada 2009, CGS telah berkembang menjadi penyedia infrastruktur telekomunikasi utama di Indonesia, dengan mengoperasikan lebih dari 5 ribu kilometer kabel fiber optik di 30 provinsi.

Infrastruktur ini memungkinkan CGS menghadirkan konektivitas nasional yang andal untuk layanan backbone, last-mile, backhaul, dan local loop, memastikan pelanggan di seluruh negeri menikmati layanan yang konsisten dan berkualitas.

Namun, jaringan lama mereka yang cukup kompleks, yang dibangun di atas berbagai teknologi dan protokol, menghadapi keterbatasan skalabilitas, risiko titik kegagalan tunggal (single point of failure) serta tekanan kinerja yang makin meningkat akibat pertumbuhan lalu lintas jaringan, adopsi IoT, peluncuran 5G, dan layanan berbasis cloud lainnya.

Untuk menjaga daya saing dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, CGS mencari solusi yang memudahkan pengelolaan jaringan, meningkatkan keandalan, dan mempersiapkan infrastruktur untuk pertumbuhan di masa depan.

Setelah melalui tahapan demonstrasi dan proof of concept yang komprehensif, CGS memilih solusi berbasis SPB milik ALE, yang dibangun di atas platform Alcatel-Lucent OmniSwitch 6900X48, untuk mengeliminasi risiko downtime, meningkatkan kelincahan, dan mengurangi kompleksitas operasional.