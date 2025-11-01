PT Cipta Kridatama Gencarkan Semangat SDM Unggul di Industri Tambang

jpnn.com, JAKARTA - Tidak semua juara lahir di podium. Sebagian ditempa dari keringat, disiplin, dan semangat untuk terus belajar.

Seperti Panji, operator tambang yang kini menjadi pengajar di Mining Academy PT Cipta Kridatama (CK) menjadi bukti nyata bahwa semangat juara sejati adalah tentang bagaimana seseorang menumbuhkan orang lain.

Ketika pertama kali bergabung di CK, Panji bekerja sebagai operator grader di departemen Operations. Sehari-harinya dia berhadapan dengan medan tambang yang menuntut ketelitian, kekuatan fisik, dan disiplin tinggi. Namun, di balik helm dan seragam tambangnya, Panji menyimpan tekad besar untuk terus belajar dan berkembang.

Kesempatan itu datang ketika ia mengikuti ajang Best of the Best (BOTB) Cipta Kridatama 2025, program tahunan yang menjadi wadah bagi para karyawan CK untuk menunjukkan kompetensi terbaik sekaligus mengasah jiwa kepemimpinan.

Dari total 4.000 peserta yang ikut serta dalam program ini, proses seleksi yang ketat menyisakan hanya 60 orang, dan Panji akhirnya muncul sebagai juara pertama.

“Selama dua minggu kami mendapat pembekalan dengan materi yang berbeda-beda setiap harinya, mulai dari safety, operation, sampai pembentukan karakter,” ujar Panji mengenang prosesnya.

Kini, Panji tak lagi hanya mengoperasikan alat berat di lapangan. Dia telah naik ke jenjang baru sebagai operator trainer di Mining Academy CK, membimbing lebih dari 80 operator dari berbagai site.

“Kegiatan ini benar-benar mengubah hidup saya. membangun mental, mengajarkan disiplin, kepemimpinan, dan membuat saya belajar untuk bekerja sama. Yang paling berkesan bagi saya adalah ketika bisa membagikan ilmu ke rekan-rekan lain,” tambahnya.