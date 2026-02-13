Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

PT FHG Tekstil Indonesia Sukses Ekspor Perdana Berkat Fasilitas Ini dari Bea Cukai

Jumat, 13 Februari 2026 – 14:43 WIB
PT FHG Tekstil Indonesia Sukses Ekspor Perdana Berkat Fasilitas Ini dari Bea Cukai - JPNN.COM
Kesuksesan PT FHG Tekstil Indonesia melakukan ekspor perdana empat kontainer kain ke Tiongkok dan Vietnam menjadi bukti optimalisasi fasilitas Kawasan Berikat yang telah diberikan kepada perusahaan. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, DEMAK - PT FHG Tekstil Indonesia, perusahaan tekstil yang berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sukses melakukan ekspor perdana empat kontainer kain ke Tiongkok dan Vietnam pada 9–10 Februari 2026.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak, menyampaikan bahwa ekspor perdana ini menjadi bukti optimalisasi fasilitas Kawasan Berikat yang telah diberikan kepada perusahaan.

“Fasilitas Kawasan Berikat kami berikan untuk mendorong efisiensi biaya produksi dan mempercepat arus barang ekspor," kata Syuhadak dalam keterangannya, Jumat (13/2).

Baca Juga:

Menurut Syuhadak, dengan kemudahan tersebut, industri dalam negeri dapat meningkatkan daya saing dan memperluas penetrasi pasar global.

Produk yang diekspor meliputi kain greige (kain mentah/setengah jadi) serta kain jadi yang telah melalui proses pewarnaan dan finishing.

Dengan kualitas yang kompetitif, produk tersebut dinilai mampu bersaing di pasar internasional sekaligus membuka peluang ekspansi yang lebih luas.

Baca Juga:

PT FHG Tekstil Indonesia resmi memperoleh fasilitas Kawasan Berikat dari Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY pada Oktober 2025.

Fasilitas ini memberikan berbagai kemudahan fiskal dan prosedural, antara lain penangguhan bea masuk atas impor bahan baku serta simplifikasi proses administrasi kepabeanan untuk kegiatan ekspor.

Kesuksesan PT FHG Tekstil Indonesia melakukan ekspor perdana menjadi bukti optimalisasi fasilitas Kawasan Berikat dari Bea Cukai

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekspor Perdana  Fasilitas Kawasan Berikat  Bea Cukai Semarang  Mochamad Syuhadak  Bea Cukai  ekspor 
BERITA EKSPOR PERDANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp