Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

PT Genesis dan Keluarga Tersangka Minta Maaf ke Wartawan & Staf KLH Korban Pengeroyokan

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 18:57 WIB
PT Genesis dan Keluarga Tersangka Minta Maaf ke Wartawan & Staf KLH Korban Pengeroyokan - JPNN.COM
Kuasa hukum keluarga tersangka sekaligus perwakilan PT Genesis, Asep Indra Andriyana menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan staf KLH yang menjadi korban pengeroyokan saat melakukan konferensi pers di salah satu kafe di Kota Serang, Sabtu (4/10). Foto: source for jpnn

jpnn.com, SERANG - Keluarga para tersangka dan PT Genesis Regeneration Smelter menyampaikan permintaan maaf kepada para korban pengeroyokan yang merupakan wartawan dan staf Humas Kementerian Lingkungan Hidup.

Permintaan maaf terbuka atas insiden yang terjadi pada 21 Agustus 2025 di halaman perusahaan itu disampaikan kuasa hukum keluarga tersangka sekaligus perwakilan PT Genesis, Asep Indra Andriyana saat melakukan konferensi pers di salah satu kafe di Kota Serang, Sabtu (4/10). 

Dia menegaskan pihaknya menyesali peristiwa kekerasan yang menimpa seorang jurnalis bernama Rifki dan Anton, humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Baca Juga:

“Kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman media, khususnya saudara Rifki dan saudara Anton dari LH. Kejadian ini murni karena kealfaan dan kehilafan dari para tersangka,” ujar Asep.

Menurut Asep, para tersangka merupakan tulang punggung keluarga.

Karen itu, lanjut Asep, pihak keluarga bersama perusahaan berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui restorative justice.

Baca Juga:

Asep menambahkan PT Genesis dan keluarga tersangka siap bertanggung jawab, termasuk dalam bentuk kompensasi kepada para korban.

“Kami memohon agar dapat bertemu langsung dengan para korban untuk meminta maaf secara pribadi dan mencari penyelesaian damai. Baik keluarga maupun perusahaan siap hadir dan bertanggung jawab penuh,” tegas Asep. (mar1/jpnn)

Asep Indra Andriyana mewakili keluarga tersangka sekaligus perwakilan PT Genesis menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan staf KLH korban pengeroyokan

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus pengeroyokan  Korban pengeroyokan  Permintaan maaf  Tersangka  PT Genesis  Wartawan  KLH 
BERITA KASUS PENGEROYOKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp