JPNN.com - Nasional - Humaniora

PT GMM Jaga Kondusivitas Saat Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora

Senin, 01 Juni 2026 – 18:44 WIB
Plt Direktur Utama PT GMM Sri Emilia Mudiyanti dan Direktur Operasional PT GMM Krisna Murtiyanto saat berdialog dengan perwakilan petani tebu di Blora. Foto: Dokumentasi GMM

jpnn.com, BLORA - PT Gendhis Multi Manis (GMM) menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan penyampaian aspirasi petani tebu yang berlangsung di Kabupaten Blora, GMM telah melakukan berbagai langkah koordinasi guna memastikan situasi tetap tertib, aman, dan kondusif.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, GMM terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, asosiasi petani tebu, serta para pemangku kepentingan terkait dalam tata niaga gula nasional.

Perusahaan juga mengedepankan pendekatan dialog dan komunikasi terbuka dalam menyikapi berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.

Sebelum menemui massa aksi, jajaran manajemen PT GMM terlebih dahulu melakukan dialog bersama perwakilan petani dan pemangku kepentingan di Kantor PT GMM.

Dialog tersebut dihadiri Plt Direktur Utama PT GMM Sri Emilia Mudiyanti, Direktur Operasional PT GMM Krisna Murtiyanto, perwakilan Perum BULOG Andin, perwakilan petani tebu Anton Sudibyo, Khoirul Anwar, Darmawan, Mulyadi, serta perwakilan Front Blora Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menyampaikan pandangan, aspirasi, serta berbagai masukan terkait kondisi petani tebu dan operasional PG GMM.

GMM terus membangun komunikasi intensif dengan pemda, aparat keamanan, asosiasi petani tebu, serta para pemangku kepentingan dalam tata niaga gula nasional

petani tebu  PT Gendhis Multi Manis (GMM)  Bulog  Penyampaian aspirasi  blora 
