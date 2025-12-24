Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

PT IIM Gandeng 4 Lembaga Kemanusiaan untuk Bantu Korban Bencana Sumatra

Rabu, 24 Desember 2025 – 19:58 WIB
Human Initiative bersama PT IIM melalui relawannya menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak bencana di Sumatra. Foto: dok sumber

jpnn.com - PT Insight Investments Management (PT IIM) bekerja sama dengan 4 yayasan sosial kemanusiaan menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana di beberapa wilayah di Sumatra.

Penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan Yayasan Save The Children, Yayasan Human Initiative, dan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, dan Yayasan Rumah Zakat yang melakukan asesmen kebutuhan langsung di lapangan.

Direktur PT IIM, Ria M Warganda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana yang terjadi dan turut merasakan duka masyarakat yang kehilangan keluarga, tempat tinggal, maupun sumber penghidupan.

Ria menegaskan bahwa dukungan yang disalurkan merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan untuk membantu meringankan kebutuhan mendesak para bagi masyarakat yang terdampak.

“Melalui koordinasi erat dengan mitra kemanusiaan, kami memastikan setiap dukungan yang dikirim relevan dengan situasi terkini di wilayah bencana dan dapat membantu pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat,” tutur Ria.

Bantuan yang disalurkan mencakup makanan siap saji, dapur air, selimut, serta hygiene kit.

Jenis bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah pada tiga provinsi di Sumatra yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh mitra kemanusiaan.

Ria menegaskan bahwa peran lembaga kemanusiaan menjadi kunci untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

