PT Kabong Tanipala Maluku Ekspor Perdana Komoditas Pala dari Ambon ke Pasar Belanda

jpnn.com, AMBON - Bea Cukai Ambon bersama Karantina Maluku dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku melepas ekspor perdana komoditas pala ke pasar Belanda.

Ekspor komoditas unggulan Maluku ini dilakukan oleh PT Kabong Tanipala Maluku di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon pada Senin (11/8).

Kepala Kantor Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan M menyampaikan ekspor kali ini dilakukan oleh PT Kabong Tanipala Maluku dengan total berat bersih mencapai 9.500 kilogram. Komoditas yang dikirim terdiri dari berbagai jenis pala, yakni Nutmeg ABCD, Nutmeg Shrivels, dan Mace Broken.

“Ekspor ini menunjukkan potensi unggulan Maluku, khususnya pala, masih sangat diminati pasar global," ungkapnya.

Dia menegaskan Bea Cukai Ambon berkomitmen untuk terus memberikan fasilitasi terbaik bagi para pelaku usaha agar produk lokal bisa bersaing di pasar internasional.

Kegiatan ini tidak hanya memperkuat posisi pala sebagai salah satu komoditi ekspor andalan Maluku, tetapi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing produk lokal di kancah global. (mrk/jpnn)