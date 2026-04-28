Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PT KAI Bakal Dievaluasi Total Buntut Tabrakan Kereta Api di Bekasi

Rabu, 29 April 2026 – 00:16 WIB
PT KAI Bakal Dievaluasi Total Buntut Tabrakan Kereta Api di Bekasi - JPNN.COM
Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan akan mengevaluasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) secara menyeluruh.

Evaluasi tersebut diambil sebagai respons cepat pemerintah, menyusul insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.

Rosan akan meninjau kembali standar operasional dan keselamatan pada layanan transportasi kereta api nasional.

Baca Juga:

Secara spesifik, evaluasi akan difokuskan pada seluruh sistem yang berkaitan dengan keselamatan perjalanan kereta api.

Hal itu bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan memastikan seluruh protokol keamanan telah berjalan dengan optimal.

"Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap, terutama, keselamatan segala sistem yang ada dan memang kami selalu mengevaluasi secara menyeluruh lah, gitu ya," ujar Rosan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Baca Juga:

Bersamaan dengan itu, Rosan menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas insiden yang terjadi.

"Kami sangat prihatin dengan kecelakaan kereta api yang kemarin malam terjadi," tuturnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan akan mengevaluasi PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tabrakan kereta api  Stasiun Bekasi Timur  Rosan Roeslani  PT KAI 
BERITA TABRAKAN KERETA API LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp