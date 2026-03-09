Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PT KAI Gelar Flash Sale Lebaran, Siap-Siap War Tiket Kereta Murah Sore Ini

Senin, 09 Maret 2026 – 15:13 WIB
Tiket murah kereta api untuk mudik 2026. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjual tiket kereta api harga murah melalui mekanisme flash sale, dengan menawarkan tarif spesial dengan kuota terbatas pada Senin (9/3).

Program promo dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI pada 9 Maret 2026 mulai pukul 16.30 hingga 17.30 WIB.

KAI menyediakan berbagai pilihan tarif khusus, di antaranya tiket kereta Panoramic mulai Rp600.000, kelas eksekutif mulai Rp300.000, dan kelas ekonomi mulai Rp150.000.

Tarif promo berlaku untuk perjalanan kereta pada periode 9 hingga 20 Maret 2026.

KAI menyatakan program dihadirkan untuk memberikan alternatif perjalanan mudik yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Diskon Tiket Kereta 30 Persen

Selain flash sale, KAI juga menggelar program Promo Mudik dengan potongan harga hingga 30 persen untuk pembelian tiket pada 9 Maret 2026.

Diskon tersebut berlaku untuk perjalanan pada periode yang sama, yakni 9 hingga 20 Maret 2026, dengan sejumlah syarat dan ketentuan.

Program itu dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI pada 9 Maret 2026 mulai pukul 16.30 hingga 17.30 WIB.

TAGS   Tiket Kereta Murah  KAI  Mudik Lebaran  Tiket Kereta Api  Angkutan lebaran 
