Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PT KAI Menyediakan 3 Kanal Pengembalian Tiket Kereta Api

Senin, 19 Januari 2026 – 04:49 WIB
PT KAI Menyediakan 3 Kanal Pengembalian Tiket Kereta Api - JPNN.COM
PT KAI membuka 3 kanal pengembalian atau refund tiket kereta api. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) sudah menghitung nilai pengembalian dana atau refund tiket kereta api (KA) sejak 15 hingga 18 Januari 2026 akibat gangguan operasional imbas banjir di Pekalongan, Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang.

PT KAI mencatat refund tiket kereta api selama 4 hari tersebut mencapai Rp3,5 miliar.

EVP of Sales PT KAI Ririn Widi Astutik menyampaikan nilai Rp3,5 miliar tersebut baru mencakup pengembalian tiket kepada pelanggan.

Baca Juga:

Menurut dia, hingga saat ini perusahaan negara yang bergerak di bidang transportasi kereta itu masih melakukan penghitungan total kerugian secara menyeluruh karena situasi masih berkembang.

“Saat ini Rp3,5 miliar untuk pembatalan KA," ujar Ririn di Jakarta, Minggu (18/1).

Adapun komponen lain di luar pengembalian tiket, termasuk biaya service recovery tambahan, masih dalam proses perhitungan lebih lanjut.

Baca Juga:

"Empat hari, sejak 15-18 Januari pukul 13.00 (WIB) tadi, baru nilai refund," katanya.

KAI memastikan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta menjalankan prosedur pengembalian tiket secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku, sembari terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulihkan operasional perjalanan kereta api yang terdampak banjir.

PT KAI melayani pengembalian tiket kereta api secara penuh atau 100 persen melalui tiga kanal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tiket Kereta Api  pengembalian tiket kereta api  PT KAI  banjir  kereta api  refund tiket kereta api 
BERITA TIKET KERETA API LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp