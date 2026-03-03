Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

PT Karya Bali Indah Sukses Ekspor MMEA ke Filipina Berkat Fasilitas KITE Pengembalian

Selasa, 03 Maret 2026 – 14:45 WIB
PT Karya Bali Indah Sukses Ekspor MMEA ke Filipina Berkat Fasilitas KITE Pengembalian - JPNN.COM
PT Karya Bali Indah sukses mengekspor produk MMEA ke Filipina berkat memanfaatkan fasilitas KITE Pengembalian dari Bea Cukai. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, GIANYAR - Penerima fasilitas KITE Pengembalian asal Gianyar, PT Karya Bali Indah sukses mengekspor produk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke Filipina.

Ekspor resmi dilepas Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT serta Bea Cukai Denpasar pada akhir Februari lalu.

Produk yang diekspor berupa minuman beralkohol golongan C merek Bacardi Spiced ukuran 750 ml sebanyak 21.600 botol.

Baca Juga:

Pengiriman dilakukan dalam dua kontainer dari Gianyar menuju Filipina.

Ekspor ini mencerminkan kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk industri dalam negeri sekaligus menunjukkan daya saing pelaku usaha nasional di pasar global.

Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar I Made Aryana menyampaikan pemanfaatan fasilitas KITE Pengembalian menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong daya saing industri nasional.

Baca Juga:

“Fasilitas ini memberikan pengembalian bea masuk atas bahan baku impor yang digunakan dalam proses produksi barang ekspor,” jelas I Made Aryana dalam keterangannya, Selasa (3/3).

Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT Iyan Rubiyanto menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dalam kegiatan ekspor barang kena cukai.

PT Karya Bali Indah sukses mengekspor produk MMEA ke Filipina dengan memanfaatkan fasilitas KITE Pengembalian dari Bea Cukai

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekspor  KITE Pengembalian  Bea Cukai Denpasar  Bea Cukai  industri  MMEA  Minuman Beralkohol  I Made Aryana 
BERITA EKSPOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp