PT Lambang Azas Mulia Buka Loker Untuk 5 Posisi Ini, Buruan Daftar!

Rabu, 18 Maret 2026 – 14:33 WIB
PT Lambang Azas Mulia Buka Loker Untuk 5 Posisi Ini, Buruan Daftar! - JPNN.COM
jpnn.com, JAKARTA - PT Lambang Azas Mulia (LAM), perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (labour supply) yang merupakan mitra strategis dalam menangani kebutuhan tenaga kerja di lingkungan PT Elnusa Tbk Group membuka lowongan kerja.

Melalui laman media sosial Instagram @rekrutmen.lam, PT LAM membuka kesempatan karier untuk lima posisi sekaligus, mulai dari lulusan SMA/SMK hingga D3.

Seluruh posisi ini diperuntukkan bagi penempatan di seluruh wilayah operasional di Indonesia.

Berikut adalah daftar posisi beserta persyaratan lengkapnya:

Posisi dan Kualifikasi yang Dibutuhkan

 1. Awak Mobil Tangki (AMT)

  • Pendidikan minimal SMA atau sederajat.
  • Memiliki SIM BI Umum atau BII Umum yang masih aktif.
  • Pengalaman mengemudi truk atau tronton minimal 2 tahun.
  • Berbadan sehat dan tidak buta warna.

2. Mekanik

  • Pendidikan minimal SMK jurusan Teknik Otomotif atau Teknik Kendaraan Berat.
  • Memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai mekanik.
  • Memahami sistem perawatan alat berat.
  • Memahami program perawatan kendaraan dan menguasai Microsoft Office.
  • Tugas utama meliputi pengelolaan jadwal preventive dan corrective maintenance serta evaluasi performa unit.

3. Pengawas Lapangan

Seluruh proses rekrutmen di PT Lambang Azas Mulia tidak dipungut biaya apa pun. Hanya kandidat yang memenuhi persyaratan yang akan diproses lebih lanjut.

