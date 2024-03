PT Nusantara Regas Raih Penghargaan Indonesia CSR Excellence Award 2024

jpnn.com, BOGOR - PT Nusantara Regas meraih penghargaan bergengsi dalam Indonesia CSR Excellence Award 2024 yang digelar oleh First Indonesia Magazine di Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (21/3).

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan komitmen PT Nusantara Regas dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkualitas dan berdampak positif untuk masyarakat dan lingkungan operasional perusahaan selama 2023.

Melalui tahapan penilaian pada penjurian, PT Nusantara Regas dinobatkan sebagai penerima penghargaan kategori bintang lima, yaitu Best CSR in Disaster Management, Best CSR Program in BUMN Company, Best Innovation and Initiative in Global CSR Continuity & Consistency CSR, Best CSR in Mitigating Disaster, Best Workplace Environment, dan Best CEO Focus on CSR Program untuk Mohd. Iskandar Mirza selaku Direktur Utama PT Nusantara Regas.

"Kami berterima kasih dan bangga atas penghargaan ini. Ini merupakan suatu pencapaian atas upaya kami dalam menjalankan program-program CSR yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan selaras dengan mewujudukan aspek Sustainable Development Goals,” kata Sekretaris Perusahaan Nusantara Regas, Ratna Dumila.

Nusantara Regas adalah afiliasi PT Pertamina (Persero) yang didirikan bersama PT Perusahaan Gas Negara, Tbk yang bertugas mengoperasikan Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat di Perairan Teluk Jakarta dan Onshore Receiving Facility Muara Karang, DKI Jakarta.

Fasilitas ini menerima dan memproses LNG menjadi pasokan energi pembangkit listrik yang punya peran vital di Jakarta dan Jawa Barat.(chi/jpnn)