PT Pegadaian Optimistis Bisa Menutup 2025 Dengan Kinerja Gemilang

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian optimistis bisa menutup 2025 sebagai pemimpin pasar yang bertanggung jawab dan mitra terpercaya bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Serta berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan tidak henti memberikan literasi keuangan dan menghadirkan berbagai produk dan layanan yang relevan bagi masyarakat.

Salah satunya melalui lebih dari 4000 outlet dan 240 ribu Agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudian memberikan kemudahan akses produk dan layanan melalui aplikasi Tring! dan berbagai channel seperti Bank, E-Commerce dan aplikasi investasi.

Pegadaian juga siap menjadi solusi finansial bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendukung ekonomi kerakyatan, tentunya dengan tetap menjaga tata kelola yang rapi dan transparan sesuai dengan arahan Danantara.

“Alhamdulillah Pegadaian kembali mencatatkan kinerja yang gemilang. Kehadiran Layanan Bank Emas turut meningkatkan bisnis Pegadaian saat ini melalui produk Layanan Bank Emas terlengkap, salah satunya Deposito Emas yang kian diminati masyarakat, berhasil membukukan saldo sebesar 1,57 ton hingga 30 September 2025 ini," ujar Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan.

Selain itu, Pegadaian juga terus mengoptimalkan aplikasi Tring! by Pegadaian.

Tring! berperan sebagai solusi transaksi produk dan layanan Pegadaian yang efisien dan mudah tanpa harus ke outlet, untuk menghadirkan pengalaman baru yang nyaman, dan tetap memberikan rasa aman bagi nasabah setia yang telah mempercayakan transaksi finansialnya di Pegadaian.