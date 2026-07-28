PT PII Bersama Kemendagri Perkuat Kolaborasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah

jpnn.com, DENPASAR - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat penerapan pembiayaan kreatif dalam pembangunan infrastruktur daerah di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian acara Sosialisasi dan Asistensi Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) se-Provinsi Bali yang digelar di Denpasar, Bali pada Jumat (17/7).

Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana mengatakan kolaborasi antara PT PII dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri merupakan wujud sinergi untuk memperkuat ekosistem pembiayaan kreatif bagi pembangunan infrastruktur daerah.

“Sinergi ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mengakses berbagai skema pembiayaan, termasuk KPDBU melalui penguatan kebijakan, fasilitasi, serta pendampingan kepada pemerintah daerah, sehingga semakin banyak proyek infrastruktur yang dapat direalisasikan secara berkelanjutan," tutur Andre.

Andre menambahkan kerja sama ini merupakan komitmen PT PII dalam memperluas akses pemerintah daerah terhadap alternatif pembiayaan infrastruktur yang inovatif.

“Kami optimistis akan meningkatkan kepercayaan dan minat pemerintah daerah untuk memanfaatkan skema pembiayaan kreatif dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelas Andre.

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Kerja sama yang berlaku selama tiga tahun ini juga diharapkan menghasilkan quick win berupa percepatan pendampingan sejumlah proyek Small Scale KPDBU, khususnya sektor Konservasi Energi pada proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) yang diharapkan dapat mempercepat implementasi pembiayaan kreatif di tingkat daerah.

Kehadiran PT PII dalam kegiatan Sosialisasi dan Atensi KPDBU se-Provinsi Bali juga menjadi komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah.