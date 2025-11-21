PT PKSS Dorong SDM Berdaya Saing lewat Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan

jpnn.com - PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga vokasi untuk memperluas akses pengembangan karier bagi talenta muda.

Business Director PT PKSS, Moh. Harsono menyampaikan langkah ini menjadi bagian dari sinergi dunia industri dan pendidikan, untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan adaptif menghadapi tantangan dunia kerja.

“Kebutuhan tenaga terampil yang meningkat seiring perubahan industri mendorong PKSS, perusahaan yang bergerak di bidang solusi sumber daya manusia, memperkuat ekosistem penyiapan SDM,” ungkap Harsono dikutip, Jumat (21/11).

Dia menjelaskan melalui kemitraan tersebut, PKSS menawarkan beragam program seperti job portal, job posting, pelatihan karier, campus engagement, program magang, hingga rekrutmen langsung bagi mahasiswa dan lulusan baru.

Sepanjang 2025, PKSS menjalin kolaborasi dengan sejumlah institusi pendidikan, antara lain Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), UPN Veteran Yogyakarta, serta lembaga pelatihan vokasi Jogja Flight Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman dengan tiga lembaga tersebut menjadi pintu masuk PKSS untuk memperkuat jangkauan layanan serta membuka peluang karier yang lebih luas bagi lulusan muda.

Harsono menegaskan kolaborasi pendidikan–industri menjadi kunci penyediaan SDM yang siap kerja.

“Kami percaya bahwa dunia pendidikan dan dunia industri tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama ini akan membuka ruang yang lebih luas bagi para lulusan untuk mendapatkan pengalaman nyata dan kesempatan karier yang lebih baik,” ujarnya.

PKSS meyakini kemitraan berkelanjutan mampu memberikan manfaat berlapis, antara lain memperkuat kapasitas institusi pendidikan sebagai penyedia talenta, memenuhi kebutuhan industri terhadap tenaga kompeten, serta mendukung dunia usaha memiliki SDM berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar.