PT Position Merangkul Masyarakat Halmahera Timur Lewat Program Kolaborasi

jpnn.com, JAKARTA - Sudah bukan rahasia bahwa perusahaan tambang kerap kali berseberangan dengan masyarakat lokal, tidak hanya karena isu alam namun juga pelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan tambang.

PT Position, anak perusahaan PT Harum Energy Tbk yang bergerak di bidang tambang nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara justru menggunakan strategi pendekatan kolaboratif membangun nilai bersama masyarakat melalui program berbasis kebutuhan, kolaborasi dan keberlanjutan.

Beragam aktivitas kolaboratif dilakukan oleh PT Position, antara lain pelatihan penggunaan alat berat untuk mendukung aktivitas pertambangan, pemberdayaan ekonomi warga lewat pengelolaan sagu hingga restorasi lingkungan melalui penanaman mangrove bersama TNI.

Strategi kolaborasi masyarakat ini mendapat apresiasi dari Ketuda DPD Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Musadir Ishak.

“Dari sekian banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di Halmahera Timur, hanya PT Position yang menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat lewat Program Pemberdayaan Masyarakat,” ujar Mudasir.

Kehadiran perusahaan tambang di tengah masyarakat diharapkan tidak semata memperoleh izin legal di wilayah operasional namun juga kepercayaan sosial dari masyarakat.

Dengan program pelatihan kerja, penguatan ekonomi desa dan restorasi lingkungan, kolaborasi ini diharapkan memberdayakan masyarakat secara jangka panjang.(fri/jpnn)