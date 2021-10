PT PP Sabet 3 Penghargaan BUMN Corporate Brand Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk meraih penghargaan dalam ajang 3rd BUMN Corporate Brand Awards 2021.

Acara tersebut diselenggarakan secara hybrid di Ayana Midplaza Hotel Jakarta dan juga secara virtual melalui aplikasi zoom, yang dihadiri secara virtual oleh Yuyus Juarsa, selaku Corporate Secretary PTPP pada Selasa (12/10) sore.

Dalam acara penghargaan tersebut, PT PP berhasil menyabet tiga kategori penghargaan, yaitu: Best Company Profile Print in Construction Group Category, Best Customer Satisfaction in Construction Category, dan Special Mention of Excellence in Annual Report Construction Group Category.

Penghargaan tersebut diterima langsung secara virtual oleh Corporate Secretary PT PP Yuyus Juarsa, yang diserahkan oleh Brams S. Putro selaku Founder & CEO The Iconomics.

Sebelum dilaksanakannya opening ceremony, kegiatan tersebut didahului dengan pelaksanaan webinar dengan tema Building Brand Equity Through Corporate Communication: Preparing for The Upcoming Growth with Stronger Reputation.

“Kami berharap dengan diraihnya penghargaan Indonesia BUMN Awards 2021 ini bisa memotivasi insan PT PP dalam menguatkan brand equity menjadi kunci yang penting bagi perusahaan BUMN. Penghargaan ini merupakan tantangan bagi PT PP untuk dapat terus meningkatkan brand awareness perusahaan,” kata Yuyus.(chi/jpnn)