PT Rumah Tani Nusantara & Bakrie Tanggap Dukung Kebangkitan Masyarakat Aceh

jpnn.com, JAKARTA - PT Rumah Tani Nusantara menegaskan komitmennya dalam mendukung aksi kemanusiaan dan ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi strategis bersama Bakrie Untuk Negeri, PT Bumi Resources Minerals, PT Linge Mineral Resources, dan Bakrie Amanah yang disinergikan dalam program #BakrieTanggap.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan seremoni penyerahan plakat dan penandatanganan kerja sama yang dilaksanakan di Kantor PT Rumah Tani Nusantara.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Rumah Tani Nusantara Bahtiar dan Ketua Harian Bakrie Untuk Negeri Rama Anugrah sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat aksi kemanusiaan berkelanjutan serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh yang dilakukan #BakrieTanggap.

Bantuan tersebut meliputi 20 set tenda lengkap dengan alas, 20 unit genset, 20 unit perangkat Starlink, Al-Qur’an, paket obat-obatan, 150 boks popok bayi dan lansia, selimut, pembalut, alat penjernih air, peralatan memasak, 4 ton beras, 300 kilogram makanan kaleng, minyak goreng, 90 kilogram kurma, 50 dus kopi, serta 200 potong pakaian anak-anak.

Tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, #BakrieTanggap juga mendorong pemulihan ekonomi pascabencana dengan menyerap hasil pertanian petani lokal Aceh.

Komoditas yang dibeli meliputi durian sebanyak 28 koli (690 kilogram), kopi 50 koli (2.025 kilogram), dan cabai 198 koli (4.951 kilogram). Secara keseluruhan, hasil tani yang diserap mencapai 176 koli atau sekitar 7.666 kilogram.

Seluruh hasil pertanian tersebut kemudian didistribusikan melalui jaringan pasar PT Rumah Tani Nusantara, antara lain Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Senen, Pasar Kemayoran, Pasar Cibitung, Pasar Tanah Tinggi, dan Pasar Cikopo.