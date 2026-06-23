PT Samafitro Perluas Akses Solusi Komunikasi Profesional Hytera di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Samafitro resmi menjadi Authorized Distributor Hytera di Indonesia melalui acara “Advancing Towards the Future” yang digelar di atas kapal Phinisi di Jakarta pada 19 Juni 2026.

Kemitraan ini memperkuat distribusi solusi komunikasi profesional Hytera bagi sektor industri yang membutuhkan komunikasi operasional cepat, jelas, dan andal.

Pengumuman tersebut dihadiri oleh project partner, system integrator, dealer, serta pelaku industri komunikasi profesional yang terlibat dalam berbagai proyek komunikasi radio di Indonesia.

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Sebagai Authorized Distributor Hytera, PT Samafitro kini memasarkan radio komunikasi Hytera P60, P30, dan PDC580.

Ketiga produk tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan komunikasi dua arah di berbagai sektor, termasuk keamanan, manufaktur, logistik, transportasi, perhotelan, dan pemerintahan.

Kemitraan ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelaku industri terhadap perangkat komunikasi profesional yang dapat digunakan dalam aktivitas operasional lapangan, koordinasi tim, serta pengelolaan komunikasi di lingkungan kerja yang membutuhkan respons cepat.

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Mars Li, Director of Hytera Indonesia mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar penting bagi Hytera di Asia Tenggara.

Menurutnya, PT Samafitro memiliki pengalaman, kapabilitas, dan jaringan untuk mendukung distribusi solusi komunikasi profesional di berbagai sektor industri.