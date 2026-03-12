Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

PT Sinergi Dagang Utama Resmi Kantongi Izin Penyelenggara & Pengusaha Gudang Berikat

Kamis, 12 Maret 2026 – 16:02 WIB
PT Sinergi Dagang Utama Resmi Kantongi Izin Penyelenggara & Pengusaha Gudang Berikat - JPNN.COM
Kantor Wilayah Bea Cukai Kalbagtim secara simbolis resmi memberikan fasilitas fiskal, berupa izin penyelenggara sekaligus pengusaha gudang berikat kepada PT Sinergi Dagang Utama. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Sinergi Dagang Utama resmi menerima fasilitas fiskal, berupa izin penyelenggara sekaligus pengusaha gudang berikat dari Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim).

Penetapan izin dilaksanakan di Balikpapan pada Jumat (27/2) setelah perusahaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administratif serta kriteria teknis.

Dengan fasilitas gudang berikat ini, perusahaan dapat memperoleh penangguhan bea masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang yang ditimbun untuk mendukung kegiatan industrinya.

Baca Juga:

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kalbagtim Max Franky Karel Rori menyampaikan pemberian fasilitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Fasilitas ini merupakan salah satu instrumen yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik dan produksi," kata Franky dalam keterangannya, Kamis (12/3).

Franky menyampaikan dengan adanya fasilitas ini, perusahaan dapat mengelola persediaan barang impor secara lebih fleksibel sehingga mampu meningkatkan daya saing industri.

Baca Juga:

Dengan diterbitkannya izin tersebut, PT Sinergi Dagang Utama kini resmi beroperasi sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha gudang berikat di bawah pengawasan Kanwil Bea Cukai Kalbagtim.

Bea Cukai juga akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan pemanfaatan fasilitas dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (mrk/jpnn)

Kanwil Bea Cukai Kalbagtim resmi memberikan fasilitas fiskal, berupa izin penyelenggara sekaligus pengusaha gudang berikat kepada PT Sinergi Dagang Utama

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   fasilitas fiskal  gudang berikat  Bea Cukai Kalbagtim  Bea Cukai  penyelenggara gudang berikat  pengusaha gudang berikat  PT Sinergi Dagang Utama 
BERITA FASILITAS FISKAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp