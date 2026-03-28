JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PT SKM Sukses Ekspor Sarung Tangan ke Osaka, Ini Harapan Bea Cukai Yogyakarta

Sabtu, 28 Maret 2026 – 08:45 WIB
PT Surya Kencana Makmur Jaya (PT SKM) berhasil merealisasikan ekspor produk sarung tangan ke Osaka, Jepang pada Senin (16/03). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Surya Kencana Makmur Jaya (PT SKM) berhasil merealisasikan ekspor produk sarung tangan ke Osaka, Jepang pada Senin (16/03).

Pengiriman ini menjadi salah satu bukti produk industri nasional mampu memenuhi standar kualitas tinggi dan bersaing di pasar internasional.

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Imam Sarjono mengungkapkan PT SKM beroperasi dengan memanfaatkan skema kawasan berikat yang memberikan berbagai kemudahan bagi perusahaan berorientasi ekspor.

Baca Juga:

“Melalui skema ini, perusahaan memperoleh fasilitas berupa penangguhan bea masuk serta tidak dipungutnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi sarung tangan,” kata Imam.

Menurut Imam, fasilitas tersebut membantu meningkatkan efisiensi biaya produksi sehingga produk yang dihasilkan dapat memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar global.

Dukungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Baca Juga:

Selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa negara, kegiatan ekspor ini juga berdampak positif bagi perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor industri dalam negeri.

Keberhasilan PT SKM diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus mengembangkan produk berkualitas dan memperluas pasar hingga ke tingkat internasional.

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Imam Sarjono menyampaikan harapan terkait kesuksesan PT SKM merealisasikan ekspor sarung tangan ke Osaka

BERITA EKSPOR LAINNYA:

