Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PT Sumaco Wahana Utama Sampaikan Perkembangan Tinjauan Administratif Bersama Bea Cukai

Minggu, 14 Juni 2026 – 11:17 WIB
PT Sumaco Wahana Utama Sampaikan Perkembangan Tinjauan Administratif Bersama Bea Cukai - JPNN.COM
PT Sumaco Wahana Utama, distributor pihak-ketiga yang beroperasi secara independen untuk produk Tiffany & Co. di Indonesia. Foto dokumentasi SWU

jpnn.com, JAKARTA - PT Sumaco Wahana Utama menyampaikan pembaruan terkait proses penelaahan administratif yang tengah dilakukan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Proses tersebut berkaitan dengan kegiatan impor dan kelengkapan dokumentasi yang dikelola perusahaan sebagai importir lokal.

PT Sumaco Wahana Utama merupakan distributor pihak ketiga yang beroperasi secara independen untuk produk Tiffany & Co. di Indonesia.

Baca Juga:

Perusahaan menegaskan, Tiffany & Co. tidak terlibat dalam kegiatan operasional impor maupun proses tinjauan administratif yang sedang berlangsung.

"Sejak Februari 2026, kami telah berkoordinasi secara langsung dengan otoritas Bea Cukai untuk memenuhi dan menyelesaikan seluruh persyaratan administratif yang diperlukan," kata Direktur PT Sumaco Wahana Utama, Celina Tarigan dalam pernyataan resminya, Minggu (14/6).

Perusahaan menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan proses tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Baca Juga:

PT Sumaco Wahana Utama juga menargetkan penyelesaian seluruh kewajiban yang masih berjalan paling lambat pada 26 Juni 2026.

“Kami mengapresiasi kerja sama yang konstruktif dari pihak Bea Cukai dan tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar kepatuhan, transparansi, serta tanggung jawab perusahaan dalam menyelesaikan proses ini secara tepat waktu,” ujarnya. 

PT Sumaco Wahana Utama menyampaikan pembaruan proses tinjauan administratif bersama Bea Cukai

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Sumaco Wahana Utama  administratif  bea dan cukai  Tiffany & Co 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp