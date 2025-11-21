Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PT Surveyor Indonesia Dukung Penguatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

Jumat, 21 November 2025 – 21:15 WIB
PT Surveyor Indonesia Dukung Penguatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan - JPNN.COM
PT Surveyor Indonesia (Persero) menekankan komitmen mendukung penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. Foto: Tim PTSI

jpnn.com - JAKARTA - PT Surveyor Indonesia (Persero) menekankan komitmen mendukung penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Dukungan itu dinyatakan dalam  forum Sustainable Action Conference (SAC) 2025 yang digelar  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam sektor Testing, Inspection, Certification & Consultation (TICC), PT Surveyor Indonesia (PTSI) siap memberikan dukungan substansial.

Baca Juga:

Adapun dukungan ini fokus pada penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan, mencakup mekanisme verifikasi, proses sertifikasi, pelaksanaan audit keberlanjutan, serta penyediaan pendampingan teknis yang komprehensif.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna menyoroti pentingnya kualitas data dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Menurut dia, penguatan kualitas data dan standardisasi adalah aspek yang sangat krusial.

Baca Juga:

"PTSI berkomitmen menyediakan dukungan teknis yang kredibel untuk memastikan seluruh proses pembangunan dapat dipantau, dinilai, dan ditingkatkan secara akuntabel," ujar Sandry di Jakarta baru-baru ini.

Pada penyelenggaraan SAC 2025, turut diumumkan pula pemenang ajang penganugerahan Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2025.

PT Surveyor Indonesia mendukung penguatan implementasi pembangunan berkelanjutan melalui I-SIM pada SAC 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Surveyor Indonesia  pembangunan berkelanjutan  SDGs  Kementerian PPN/Bappenas 
BERITA PT SURVEYOR INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp