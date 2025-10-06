PT Timah Fokus Stabilitas Operasional Pascademo Masyarakat Penambang

jpnn.com, PANGKALPINANG - PT Timah fokus pada stabilitas operasional pascademo masyarakat penambang yang terjadi di kantor pusat PT Timah pada Senin (6/10/2025).

Aksi tersebut berlangsung dengan disertai tindakan perusakan terhadap sejumlah aset perusahaan yang mengakibatkan kerusakan material dan ditengarai merugikan perusahaan dan berpotensi mengganggu aktivitas operasional yang berdampak pada masyarakat luas.

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Rendi Kurniawan mengatakan perusahaan selalu menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan undang-undang.

“Alhamdulillah, pada aksi yang dilakukan telah terbangun ruang dialog yang memunculkan sejumlah gagasan positif. Perusahaan menegaskan bahwa semangat ‘Timah untuk Rakyat’ yang saat ini menjadi concern utama harus terus diperjuangkan bersama,” ujar Rendi.

Dia menambahkan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat penambang menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pertimahan yang lebih baik, berkeadilan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat penambang serta pendapatan negara.

“Semoga kolaborasi dan sinergitas semua lini terus menjadi dasar dalam mewujudkan keinginan Bersama yakni tata kelola pertimahan yang lebih sehat dan berkeadilan,” tambahnya.

Disinggung terkait kerusakan yang ditimbulkan dari aksi, Rendi mengatakan PT Timah fokus pada tindak lanjut atas dinamika yang terjadi, dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk terus berupaya menjaga stabilitas operasional dan memastikan situasi tetap kondusif.

“Terkait hal tersebut tentu saja perusahaan fokus pada stabilitas operasional perusahaan dengan terus mengusahakan kondusifitas. Kami tentu tidak ingin hal–hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk itu, penting untuk terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Tim Manajemen Krisis perusahaan juga telah bekerja dengan melakukan asesmen terhadap kerusakan aset dan potensi gangguan operasional sehingga proses pemulihan dapat segera dilakukan untuk menjaga kelancaran kegiatan perusahaan,” kata Rendi.