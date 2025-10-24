PT Timah Raih Penghargaan di APAC Tin Conference 2025

Jumat, 24 Oktober 2025 – 14:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Timah Tbk kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional.

Anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID berhasil meraih penghargaan bergengsi katagori “Tier 1 Tin Ingot Smelting” yang diberikan oleh Shanghai Metal Market (SMM) dalam ajang APAC Tin Conference 2025 yang digelar di Yunnan, China, Kamis (23/10/2025).

Ajang APAC Tin Conference 2025 merupakan pertemuan tahunan bergengsi yang mempertemukan para pelaku industri timah.

Baca Juga: PT Timah Buka Peluang Kerja Sama Penambangan Laut

Konferensi ini membahas dinamika pasar, inovasi teknologi, serta arah masa depan industri timah dunia.

Dalam ajang tersebut, Shanghai Metal Market (SMM) memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai memiliki performa terbaik di sektor industri timah.

PT Timah Tbk masuk dalam kategori Tier 1 Tin Ingot Smelting, atau perusahaan peleburan timah kelas satu.

Baca Juga: PT Timah Fokus Stabilitas Operasional Pascademo Masyarakat Penambang

Penghargaan ini menegaskan posisi PT Timah Tbk sebagai salah satu produsen timah global dengan standar kualitas tinggi dan memenuhi standar internasional.

Selain berfokus pada kualitas, PT Timah Tbk juga terus memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dengan menjalankan praktik pertambangan dan peleburan yang ramah lingkungan, serta menjaga transparansi dalam rantai pasok timah yang berkelanjutan.