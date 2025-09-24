Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PT Tuntun Sekuritas Indonesia Raih Penghargaan Best Stock & Mutual Fund Research

Rabu, 24 September 2025 – 03:20 WIB
PT Tuntun Sekuritas mengakuisisi PT Tuntun Invest Indonesia, yang sebelumnya dikenal publik sebagai PT Raiz Invest Indonesia. Foto dok Tuntun Sekuritas

jpnn.com, JAKARTA - PT Tuntun Sekuritas Indonesia meraih penghargaan “Best Stock & Mutual Fund Research” pada kategori Best Securities & Fund Managers di ajang CNBC Indonesia Awards 2025.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Vincent Tjoe, Head of Equity Research Tuntun Sekuritas Indonesia.

Prestasi ini menjadi bukti nyata atas konsistensi Tuntun dalam menyediakan riset pasar modal yang profesional, kredibel, dan bernilai luas bagi investor.

"Penghargaan ini adalah pengakuan atas konsistensi kami dalam tiga tahun terakhir untuk terus memegang teguh prinsip value investing, menjaga perspektif riset yang pro-investor, serta memastikan tanggung jawab penuh kepada pengguna kami," tutur Vincent.

Dalam tiga tahun terakhir, Tuntun melalui Research Department terus meningkatkan investasi di bidang riset fundamental.

Saat ini, tim riset terdiri dari lebih dari 20 analis saham dan 5 analis reksadana, yang secara rutin melakukan riset mendalam terhadap lebih dari 400 emiten di Bursa Efek Indonesia serta lebih dari 100 reksadana publik.

Dengan pendekatan riset yang sistematis dan dukungan platform digital, tim Tuntun mampu menghadirkan kerangka analisis yang teruji, transparan, serta dapat diandalkan oleh investor ritel maupun institusi.

Dalam riset saham, Tuntun Sekuritas berpegang teguh pada filosofi value investing yang diperkenalkan oleh Benjamin Graham, serta dipraktikkan secara konsisten oleh Warren Buffett dan Charlie Munger. Fokus analisis meliputi keunggulan kompetitif berkelanjutan, kualitas manajemen serta alokasi modal, kualitas laba, hingga margin of safety.

