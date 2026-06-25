PT Urban Ritel Bantah Ada Commitment Fee Pengadaan Seragam Sekolah Gratis di Gowa

jpnn.com, GOWA - PT Urban Ritel International membantah tudingan adanya pemberian commitment fee dalam proyek pengadaan seragam sekolah gratis di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025.

Investor PT Urban Ritel International, Fariq, menegaskan dana yang disebut-sebut sebesar 10 hingga 15 persen itu bukanlah commitment fee, melainkan biaya operasional untuk mendukung proses administrasi dan distribusi barang.

“Berita yang beredar itu tidak benar. Pemberian dana sekitar 10 sampai 15 persen sebagaimana yang dituduhkan kepada kami bukanlah commitment fee, melainkan murni dana operasional,” kata Fariq, Rabu (24/6).

Menurut dia, dana awal yang ditransfer atas nama rekening Muh Basri, yang disebut sebagai perantara dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, digunakan untuk kebutuhan operasional di lapangan.

Fariq menjelaskan, dalam proses pengiriman barang seperti seragam sekolah, perusahaan membutuhkan dukungan pengurusan dokumen, kelengkapan administrasi, pengawalan distribusi barang, hingga kebutuhan teknis lainnya di daerah tujuan.

“Kalau kami mau mengirim barang berupa baju, tentu ada pengurusan dokumen, kelengkapan administrasi, memastikan barang terkirim dengan aman, dan kebutuhan lain. Orang-orang yang bekerja di Gowa juga membutuhkan biaya operasional. Tidak mungkin semua proses itu berjalan tanpa dana operasional,” ujarnya.

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Ia mengatakan, penjelasan tersebut juga telah disampaikan langsung dalam sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa yang membahas dugaan penyelewengan dana proyek pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP Tahun Anggaran 2025.

Sidang tersebut digelar DPRD Gowa pada Jumat (19/6/2026) dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. Proses persidangan juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube DPRD Kabupaten Gowa.