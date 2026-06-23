PT WCS Tampilkan Ekosistem Pertanian Modern Terintegrasi di PENAS KTNA 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Wulan Cipta Sejati (PT WCS) memperkenalkan konsep ekosistem pertanian modern terintegrasi berbasis teknologi presisi dan data dalam ajang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) 2026 di Gorontalo.

Melalui branding Aerotron Industries, PT WCS menampilkan berbagai solusi agritech yang mengintegrasikan mekanisasi, otomasi, analisis data, hingga edukasi operator dalam satu sistem yang saling terhubung.

Vice President Pengembangan Bisnis PT WCS Danung Wicaksono mengatakan kehadiran perusahaan dalam PENAS KTNA 2026 tidak sekadar memperkenalkan produk, tetapi juga menunjukkan arah pengembangan teknologi pertanian yang lebih komprehensif.

"Bagi kami, pertanian modern tidak bisa lagi dilihat secara terpisah antara alat, pengguna, distribusi, teknologi, data, dan layanan purnajual. Semuanya harus dibangun sebagai satu ekosistem," kata Danung dalam keterangannya, Selasa (23/6).

Menurutnya, kebutuhan petani saat ini tidak hanya sebatas alat yang andal, tetapi juga teknologi yang mudah digunakan, didukung pelatihan, serta mampu menghasilkan keputusan berbasis data.

"PT WCS ingin mengambil peran sebagai jembatan antara teknologi global, rekayasa lokal, data agronomi, dan kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.

Dalam pameran tersebut, PT WCS menampilkan sejumlah produk dan teknologi, antara lain drone pertanian Aerotron Agra30, teknologi pembenihan Aerotron PowerGro SP-300 Seed Germinator, DOJO Pumps, serta traktor YTO ESK454 dan YTO NLX1054.

Pengunjung juga dapat mencoba drone simulator dan tractor simulator yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi operator secara aman dan interaktif.