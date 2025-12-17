Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PT Xaviera Global Synergy-Ciber Waste Dianugerahi APEC Best Award 2025 – Spescial Prize

Rabu, 17 Desember 2025 – 15:40 WIB
Wilda Yanti, Pioneer Social Entrepreneur Solusi Waste Management dari PT Xaviera Global Synergy-Cyber Waste dianugerahi APEC Best Award 2025 – Spescial Prize di Moskow, Rusia, akhir pekan. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Solusi Waste Management di Indonesia terus berkembang. Wilda Yanti sebagai Pioneer Social Entrepreneur Solusi Waste Management di PT Xaviera Global Synergy-Cyber Waste telah meraih prestasi demi prestasi.

Tahun ini kembali mendapat Prestasi APEC BEST Award 2025. BEST singkatan dari Business Efficiency and Success Target.

APEC BEST Award hasil Kongres International ke-10 Proyek Wirausaha Perempuan di APEC (Asia Pacific Economy Cooperation).

Baca Juga:

PT. Xaviera Global Synergy -Cyber Waste menang kategori Special Prize (Penghargaan Khusus).

Upacara penyerahan penghargaan berlangsung di Moskow, Rusia, akhir pekan ini seperti rilis yang diterima pada Rabu (17/12/2025).

Wilda Yanti bersama PT. Xaviera Global Synergy - Cyber Waste tampil sebagai perwakilan Indonesia yang direkomendasikan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Baca Juga:

“Penghargaan ini bentuk apresiasi atas dedikasi dalam membangun model bisnis berkelanjutan yang memberi solusi permasalahan sampah dalam menggerakan kewirausahaan sosial, penciptaan usaha baru dimasyarakat, menggerakan ekonomi inklusif, menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan produk kreatif, energi baru terbarukan  dan mendukung ketahanan pangan,” ujar Wilda Yanti.

Untuk diketahui, penghargaan yang sangat prestise ini diberikan kepada individu dan perusahaan yang menunjukkan inovasi luar biasa dalam pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular di kawasan Asia?Pasifik.

