JPNN.com - Nasional - Sosial

PTK Hadirkan Akses Air Bersih di Kelurahan Fatukoa

Jumat, 19 Desember 2025 – 03:51 WIB
PTK Hadirkan Akses Air Bersih di Kelurahan Fatukoa
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menghadirkan solusi berkelanjutan atas keterbatasan akses air layak yang selama ini dihadapi masyarakat di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Foto dok PTK

jpnn.com, KUPANG - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menghadirkan solusi berkelanjutan atas keterbatasan akses air layak yang selama ini dihadapi masyarakat di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini menjadi wujud nyata komitmen PTK dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sebelum program ini hadir, sebagian besar warga Kelurahan Fatukoa masih mengandalkan sumur dangkal dengan pasokan air yang tidak stabil, terutama saat musim kemarau.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesehatan keluarga, kebersihan lingkungan, serta aktivitas harian masyarakat. 

Kini, dengan hadirnya sarana air bersih yang lebih andal, masyarakat merasakan perubahan nyata.

Bagi PTK, Program Pena Air Bersih bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan cerminan nilai perusahaan yang juga diterapkan dalam layanan bisnisnya—keandalan, keberlanjutan, dan tanggung jawab.

VP Legal & Relations PTK, Amran Reza menegaskan keberhasilan program TJSL diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar. Ketika akses ini terpenuhi, kualitas hidup masyarakat meningkat secara signifikan. Program Pena Air Bersih mencerminkan komitmen PTK untuk hadir dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional,” tuturnya.

PTK menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberi manfaat, tumbuh bersama masyarakat, dan menghadirkan dampak berkelanjutan yang dapat dirasakan hari ini.

