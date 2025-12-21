Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

PTK Perkuat Desa Energi Berdikari Tahap II Wisata Kariangau di Balikpapan

Minggu, 21 Desember 2025 – 15:00 WIB
PTK Perkuat Desa Energi Berdikari Tahap II Wisata Kariangau di Balikpapan - JPNN.COM
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) mengimplementasi Desa Energi Berdikari (DEB) Tahap II Wisata Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Foto dok PTK

jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan melalui implementasi Desa Energi Berdikari (DEB) Tahap II Wisata Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

Direktur Utama PTK, I Ketut Laba menjelaskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan energi bersih, inovasi pertanian dan perikanan, serta pengembangan wisata berbasis edukasi dan lingkungan.

Pada tahap kedua ini, PTK melakukan penguatan signifikan pada infrastruktur produktif yang berfokus pada ketahanan pangan lokal.

Baca Juga:

Pengembangan dilakukan melalui peningkatan kapasitas budidaya ikan bioflok dari semula masing-masing 2 kolam berdiameter 3 meter dan 2 meter menjadi total 5 kolam untuk masing-masing ukuran.

Langkah ini mendorong peningkatan produktivitas ikan, efisiensi penggunaan air, serta keberlanjutan usaha perikanan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

Selain sektor perikanan, PTK juga memperluas pertanian berkelanjutan melalui pengembangan sistem hidroponik dari 1 rak menjadi total 4 rak hidroponik.

Baca Juga:

Integrasi bioflok dan hidroponik membentuk ekosistem pangan lokal yang efisien, produktif, dan adaptif terhadap keterbatasan lahan pesisir.

Penguatan ini dilengkapi dengan revitalisasi Rumah Maggot, melalui penyediaan ruang budidaya khusus yang terpisah dari instalasi PLTS, guna mendukung pengelolaan limbah organik dan penyediaan pakan alternatif secara berkelanjutan.

Selain sektor perikanan, PTK juga memperluas pertanian berkelanjutan melalui pengembangan sistem hidroponik dari 1 rak menjadi total 4 rak hidroponik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Trans Kontinental  PT Pertamina Trans Kontinental  PTK  TJSL 
BERITA PERTAMINA TRANS KONTINENTAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp