PTK Perkuat Desa Energi Berdikari Tahap II Wisata Kariangau di Balikpapan

jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan melalui implementasi Desa Energi Berdikari (DEB) Tahap II Wisata Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

Direktur Utama PTK, I Ketut Laba menjelaskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan energi bersih, inovasi pertanian dan perikanan, serta pengembangan wisata berbasis edukasi dan lingkungan.

Pada tahap kedua ini, PTK melakukan penguatan signifikan pada infrastruktur produktif yang berfokus pada ketahanan pangan lokal.

Pengembangan dilakukan melalui peningkatan kapasitas budidaya ikan bioflok dari semula masing-masing 2 kolam berdiameter 3 meter dan 2 meter menjadi total 5 kolam untuk masing-masing ukuran.

Langkah ini mendorong peningkatan produktivitas ikan, efisiensi penggunaan air, serta keberlanjutan usaha perikanan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

Selain sektor perikanan, PTK juga memperluas pertanian berkelanjutan melalui pengembangan sistem hidroponik dari 1 rak menjadi total 4 rak hidroponik.

Integrasi bioflok dan hidroponik membentuk ekosistem pangan lokal yang efisien, produktif, dan adaptif terhadap keterbatasan lahan pesisir.

Penguatan ini dilengkapi dengan revitalisasi Rumah Maggot, melalui penyediaan ruang budidaya khusus yang terpisah dari instalasi PLTS, guna mendukung pengelolaan limbah organik dan penyediaan pakan alternatif secara berkelanjutan.